Svezia, sparatoria in una scuola di Örebro: «Almeno dieci morti, esclusa matrice terroristica»

È in corso una vasta operazione di polizia al Campus Risbergska di Örebro, a 200 km a ovest di Stoccolma, in seguito ad una sparatoria avvenuta nel centro di formazione per adulti. I morti sarebbero almeno una decina, secondo quanto comunicato poco dopo le 18 dalle forze di polizia. L’attentatore, un uomo di 35 anni, avrebbe agito da solo ed è deceduto al termine dell’assalto. Le autorità escludono la matrice terroristica, sostenendo che si tratti piuttosto di un gesto isolato. L’allarme è ora rientrato.



»Questo è attualmente considerato un tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato di porto abusivo di armi», aveva affermato già in un primo momento la polizia in una nota. Un testimone, intrappolato dentro la scuola, avrebbe dichiarato ai media svedesi di aver udito degli spari.

Il governo è in contatto con le forze dell’ordine e sta seguendo da vicino gli sviluppi. Inoltre, è stato chiesto ai residenti di stare lontani dall’istituto.

Di Claudia Burgio e Umberto Cascone