Taiwan: Lai presidente con il 40,2% dei voti. Le reazioni

William Lai (Lai Ching-te), candidato del Partito Democratico Progressista (Dpp), è il nuovo presidente di Taiwan.

William Lai (Lai Ching-te), candidato del Partito Democratico Progressista (Dpp), è il nuovo presidente di Taiwan. La sua è una vittoria storica perché consegna al Dpp, per la terza volta consecutiva, la leadership dell’isola. Vice presidente dal 2020, 64 anni, Lai difende l’indipendenza di Taiwan e ha un passato di studi in Medicina perfezionati a Harvard. Premier per due anni dal 2017, era stato in precedenza sindaco di Tainan per sette anni. Dal gennaio del 2023 è alla guida del Dpp, considerato ”un piantagrane” da Pechino anche se non sostiene formalmente una dichiarazione di indipendenza. Prende il posto di Tsai Ing-wen che non può ricandidarsi per limiti di mandato.

”Stiamo dicendo alla comunità internazionale che tra democrazia e autoritarismo, staremo dalla parte della democrazia. La Repubblica di Cina e Taiwan continueranno a camminare fianco a fianco con le democrazie di tutto il mondo”, ha affermato Lai nel suo primo discorso ai sostenitori dopo la vittoria, promettendo di voler ”salvaguardare Taiwan dalle minacce e dalle intimidazioni della Cina”.

La Cina ha commentato i risultati delle elezioni affermando che queste non “impediranno l’inevitabile percorso verso la riunificazione”.

“Noi non sosteniamo l’indipendenza” di Taiwan. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden, parlando con i giornalisti dell’esito del voto sull’isola.