Tajani: “Basta attacchi su Gaza. Non condividiamo le ultime scelte di Israele”

Oggi alcune fonti israeliane hanno dichiarato che, per la prima volta, Hamas si è riunito per discutere di un accordo. Nella speranza che questo possa fermare l’offensiva dell’Idf a Gaza. A riferirlo è Ynet. “I negoziati – hanno sottolineato le fonti – non fermeranno l’operazione”.



“Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco permanente, subito”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il quale ha espresso forte preoccupazione per la possibile escalation dell’operazione militare israeliana. La dichiarazione di Guterres è avvenuta durante il suo intervento al vertice della Lega Araba a Baghdad. Guterres si è detto “allarmato dai piani segnalati da Israele di espandere ulteriormente le operazioni di terra”.



Dichiarazioni che arrivano poche ore dopo che Israele ha annunciato l’inizio di una nuova fase più intensa della sua offensiva contro Hamas e di cui si è detto molto preoccupato anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “Mentre si cerca di raggiungere la pace in tante parti del mondo con focolai in Ucraina, Libia e Medio Oriente, non vorremmo più vedere soffrire la poisrapolazione palestinese. Basta attacchi, arriviamo al cessate il fuoco – ha detto il ministro durante un evento a Noto – Liberiamo gli ostaggi ma lasciamo stare il popolo che è stato vittima di Hamas che ha dato vita a questa guerra. Dobbiamo dire al governo israeliano: basta, la reazione c’è stata, garantite la vostra indipendenza e la vostra sicurezza ma arriviamo alla pace. Lo stesso lo stiamo facendo in Ucraina”.



Intanto, il ministero della Salute di Gaza, ha affermato che nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime è salito a 153 morti e 459 feriti. Mentre, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, il bilancio complessivo delle vittime dal 7 ottobre 2023 è salito a 53.272, 120.673 i feriti.

