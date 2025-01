Tempesta di fuoco a Los Angeles. Il conteggio attuale è di 5 vittime e oltre 130mila sfollati – IL VIDEO

Le immagini diffuse in queste ore sul web sono impressionanti e portano alla mente uno scenario post apocalittico Hollywoodiano, ma anche se la collina è la stessa non si tratta di un set cinematografico. Brucia ancora l’incendio scoppiato la mattina del 7 gennaio nei pressi di Piedra Morada Drive, una collina residenziale con ville e sentieri immersi nel verde. Secondo i primi accertamenti le forti raffiche di vento fino a 160 km/h provenienti dalle zone desertiche del Nevada avrebbero alimentato le fiamme dando vita a una “tempesta di fuoco” che ha rapidamente inghiottito i 2900 acri di bosco per poi propagarsi sulla città.

Le fiamme si sono riversate inizialmente su tutta Pacific Palisades – il quartiere delle star – tra i residenti ci sono Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Adam Sandler e Michael Keaton. Verso le 19:00 è scoppiato un altro incendio nell’area di Eaton Canyon sopra Altadena a circa 45 miglia da Pacific Palisades e in meno di due ore si è propagato per 200 acri. Sono in tutto cinque i roghi principali, coinvolte anche le zone residenziali di Santa Monica e Malibù, tra i vip rimasti senza casa Paris Hilton e Billy Crystal. Il Governatore della California Gavin Newson in un post su X ha comunicato che nel tentativo di domare gli incendi “sono stati schierati 7500 vigili del fuoco”. La mancanza di pressione negli idranti però ha contribuito a rendere particolarmente ostico il lavoro dei vigili del fuoco che in molte zone si sono ritrovati con i serbatoi degli idranti prosciugati. Lo rende noto il Los Angeles Times riportando che “la richiesta quattro volte superiore alla norma per 15 ore consecutive ha abbassato la pressione dell’acqua in alcune zone della città e per sopperire ai problemi della rete idrica sono state inviate 20 autobotti a Palisades”. Trump chiede le dimissioni del Governatore su Truth bollandolo come “incompetente”, mentre Biden ha annullato il viaggio che lo avrebbe tenuto impegnato nel nostro Paese fino al 12 gennaio.

L’inferno è sceso in terra a Los Angeles e il “Sunset Fire”, così soprannominato, viene già considerato come l’incendio più distruttivo della storia della città. Sono più di 10mila gli edifici distrutti o a inagibili a causa delle fiamme, 350mila le utenze elettriche fuori uso. Rinviato di due giorni anche l’annuncio delle Nomination agli Oscar che era previsto per il 17 gennaio. Il Santa Ana è un vento secco, in genere caldo e polveroso, tipico nel sud-ovest della California che nel periodo compreso tra novembre e dicembre dalle regioni desertiche interne spira in direzione sud attraverso i canyon sferzando le zone costiere.

