Bruxelles – Intorno alle 19.15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième di ligne, un. Non è ancora chiaro il numero di feriti. L’uomo avrebbe prima sparato ad un auto e poi avrebbe colpito due persone in un taxi, per poi salire su uno scooter e dileguarsi.

“Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno”, queste le parole pronunciate dall’attentatore, che ha rivendicato l’appartenenza all’Isis.