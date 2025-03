Tra provocazioni e proteste. Trump e la rimozione della Black Lives Matter Plaza di Washington – IL VIDEO

Al via la rimozione della Black Lives Matter Plaza di Washington. A pubblicare il video dei lavori per la rimozione della celebre Piazza con la grande scritta “Black Lives Matter” è stato lo stesso presidente statunitense Donald Trump. Che l’ha condiviso su Truth (il social network del tycoon).

Quest’ultima “trumpata”, come prevedibile, ha immediatamente scatenato numerose polemiche negli Usa e in tutto il mondo. La Black Lives Matter Plaza – sulla storica 16th Street di Washington, proprio di fronte alla Casa Bianca – è stata ribattezzata in questo modo dalla sindaca afroamericana Muriel Bowser il 5 giugno 2020. Quando il Dipartimento dei lavori pubblici aveva scritto le parole “Black Lives Matter” dopo una serie di proteste in città per l’afroamericano George Floyd.

La stessa sindaca – che avrebbe ricevuto pressioni dalla Casa Bianca – aveva annunciato qualche giorno fa che la scritta sarebbe stata presto eliminata. E così è stato.

I lavori di rimozione dovrebbero durare circa 6 settimane. Oltre a cancellare la scritta “Black Lives Matter”, viene anche modificata la struttura della strada (che era stata in precedenza pedonalizzata).

Nel 2020 Bowser aveva dichiarato che le parole “Black Lives Matter Plaza” sarebbero state conservate “in modo permanente”.

di Filippo Messina