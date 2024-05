Tragedia a Palma di Maiorca: crolla terrazza di un ristorante, 4 morti

Sarebbero almeno 4 le vittime del crollo di una terrazza di un ristorante a Palma de Maiorca, in Spagna, e oltre 25 i feriti.

Il cedimento del frequentatissimo ristorante Medusa Beach Club a Playa de Palma è avvenuto poco dopo le 20:00 e sono stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile, dichiarando di aver sentito un rumore sordo e delle urla prima di accorgersi del crollo.

Il sindaco di Palma, Jaime Martínez e il primo vicesindaco, Javier Bonet, sono già in via Cartago e stanno parlando con i comandanti della Polizia Locale per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento, a quanto riportano i media spagnoli, sarebbe stata identificata una sola delle quattro vittime: Abdoulaye Diop, un senegalese che fece notizia nel 2017 per aver salvato un bagnante.

Secondo i soccorritori ci potrebbero essere persone intrappolate fra le macerie.

di Margherita Medici