Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo

A quasi 100 giorni dall’inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l’indice di gradimento complessivo del presidente americano sia sceso rispetto a due mesi fa: solo il 39% degli americani adulti approva il modo in cui Trump sta gestendo il suo mandato, rispetto al 55% che disapprova (di cui il 44% fortemente). A febbraio, questi dati erano positivi per il 45% e negativi per il 53%.

Trump e i suoi predecessori

Nessun presidente in tempi moderni si è mosso più rapidamente di lui nel rimodellare in così ampia parte il governo e alcune istituzioni esterne, iniziative che hanno causato notevoli disagi a individui, istituzioni e mercati finanziari e hanno prodotto una raffica di azioni legali da parte degli oppositori, che Trump sta contestando. Tra gli elettori registrati, il peggioramento è ancora più evidente. A febbraio, il 48% degli elettori registrati gli dava una valutazione positiva, contro il 51% negativa. Oggi i numeri sono per il 42% positivi e il 55% negativi.

L’indice di gradimento generale di Trump è più basso di quello di qualsiasi altro presidente al traguardo dei 100 giorni del primo o del secondo mandato.

Ai 100 giorni del loro primo mandato, il 42% del campione approvava la gestione Trump e il 52% quella del Presidente Joe Biden. La maggior parte dei presidenti gode di una fase di giudizio positivo durante i primi mesi di mandato, per poi vedere il proprio indice di gradimento ridursi nel corso del primo anno. Trump potrebbe essere un’eccezione, sottolinea il Washington Post.