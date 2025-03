Trump alle transgender: “Non potrete mai diventare donne” – IL VIDEO

“Non importa quanti interventi chirurgici vi facciate o quante sostanze chimiche vi iniettiate. Se sei nato con Dna maschile in ogni cellula del tuo corpo, non potrai mai diventare una donna. Non lo sarai mai”. A pronunciare queste parole è il presidente statunitense Donald Trump, in un discorso trasmesso sui canali social della Casa Bianca.

“Esistono solo 2 generi: maschio e femmina” afferma The Donald che attacca – senza mezzi termini – le persone transgender.

Immediate le dure reazioni, le polemiche e l’indignazione da parte della comunità LGBTQ+ (e non solo) contro le dichiarazioni del tycoon.

di Filippo Messina