Trump: “Domani parlerò con Putin”

Nella notte, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che parlerà con il Presidente russo Vladimir Putin domani. “Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Martedì parlerò con il Presidente Putin”. Queste le sue dichiarazioni ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il suo weekend a Mar-a-Lago. “Nel fine settimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra”, ha aggiunto Trump. “Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità”.

Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, ha dichiarato alla Cnn che le differenze tra Ucraina e Russia si sono ristrette e che spera di vedere alcuni progressi reali nei negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina.



Intanto, il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko ha dichiarato che “al momento non ci sono prospettive di dialogo tra Russia e Nato ma esiste solo una linea diretta”.



Inoltre, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivelato che Kiev ha testato “con successo in combattimento” il suo nuovo missile Long Neptune, di produzione nazionale, con una gittata di 621 miglia (circa 1000 chilometri). Un’arma che potrebbe arrivare a colpire fino a Mosca. Il Long Neptune è un’evoluzione della versione precedente dell’arma che ha affondato la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero di Putin, la Moskva, nel 2022.



Di Matilde Testa