Trump e il tentato omicidio: “Se sei popolare ti sparano, non mi lascio abbattere”

“Quando sei popolare i delinquenti ti sparano davvero… e cercano di colpirti da ogni angolazione! Non lasciare mai che quei bastardi ti buttino giù”. Lo ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, dopo che ieri a Palm Beach un uomo è stato arrestato vicino al campo di golf di proprietà del tycoon con un fucile. Per l’Fbi si è trattato di un tentato omicidio.

”È stata sicuramente una giornata interessante!”, ha continuato Trump, esprimendo un ”ringraziamento a tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri”. In particolare, ha aggiunto, ”voglio ringraziare i Secret Service statunitensi, lo sceriffo Ric Bradshaw e il suo ufficio di coraggiosi e devoti patrioti, e tutte le forze dell’ordine, per l’incredibile lavoro svolto oggi alla Trump International nel tenermi, come 45esimo presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, al sicuro”.

I co-responsabili della campagna di Donald Trump, Chris LaCivita e Susie Wiles, hanno intanto affermato che “un mostro malvagio ha tentato di togliere la vita al presidente Trump” per la seconda volta in due mesi. “Non è una questione che prendiamo alla leggera”, hanno affermato nel promemoria. “La vostra sicurezza è sempre la nostra massima priorità”, hanno aggiunto confermando che Trump era al sicuro e che nessuno è rimasto ferito.

‘Sono sollevato che l’ex ‘residente sia illeso. C’è un’indagine attiva su questo incidente mentre le forze dell’ordine raccolgono maggiori dettagli su quanto accaduto”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto su ‘X’ di essere ”stato informato dal mio team su ciò che le forze dell’ordine federali stanno indagando come possibile tentativo di assassinio dell’ex presidente Trump”.