Trump e la telefonata con Putin: “Al via subito i negoziati, ora informo Zelensky”

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver parlato telefonicamente con il presidente russo, Vladimir Putin, e di essere giunti ad un accordo per “lavorare insieme, anche visitando le rispettive Nazioni”.



“Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati sull’Ucraina ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso. – ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti – Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al Direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato Speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo”.



Una chiacchierata che avrebbe portato i suoi “frutti positivi”, visto che Vladimir Putin – come riferito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – ha invitato Donad Trump a Mosca.



Intanto, il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha incontrato oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Di Claudia Burgio