Trump fa l’offeso con Putin

Fallimentare. A oggi, la politica estera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può essere definita in altro modo

Fallimentare. A oggi, la politica estera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può essere definita in altro modo

Fallimentare. A oggi, la politica estera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può essere definita in altro modo

Fallimentare. A oggi, la politica estera del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può essere definita in altro modo. Quello che ha fatto e continua a fare il capo della Casa Bianca è una demolizione sistematica del ruolo e del peso strategico degli Stati Uniti d’America sullo scacchiere globale.

Le spacconate sulla guerra in Ucraina risolta in 48 ore non hanno valore ma la realtà dice che, dal ritorno di Trump, il leader russo Vladimir Putin ha aumentato gli sforzi militari nel tentativo di dare la spallata decisiva al nemico ucraino. Quel colpo vincente sempre mancato. Ha approfittato delle palesi e clamorose aperture di Trump per guadagnare tempo, acquisire posizioni sul campo e portare a spasso tutti. Stati Uniti compresi.

Perché le trattative in Turchia, senza nulla togliere alla buona volontà del segretario di Stato Rubio e del leader turco Erdoğan, hanno solo confermato ciò che qualsiasi osservatore onesto e razionale sapeva: Putin non ha alcun interesse a intavolare trattative di pace e nemmeno a concedere un cessate il fuoco.

Ieri Donald Trump ha dichiarato che Putin sta “giocando col fuoco”, ricorrendo al solito lessico. Peccato che solo domenica non era riuscito a trattenersi dal criticare il presidente ucraino Zelensky. Trump non è arrabbiato con Putin, è offeso. Diverso.

In Medioriente, il presidente è andato a fare affari e da questo punto di vista il successo è indiscutibile, sullo sfondo di una crisi che si è ulteriormente incancrenita. Il governo israeliano ha gigantesche responsabilità ma le mosse della Casa Bianca stanno acuendo il senso di disperazione nella Striscia di Gaza. Gli Usa non sembrano in grado di incidere neppure sugli aiuti umanitari, come certificato dalle dimissioni del trumpiano capo della Ong incaricata da Washington e Gerusalemme della distribuzione di generi di prima necessità alla popolazione stremata. Dimissioni che suonano come uno schiaffo.

Sui dazi, la furia trumpiana si è adesso rivolta all’Europa, dopo aver chiuso un accordo al ribasso con la Cina. La telefonata fra il capo della Casa Bianca e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha raffreddato gli animi e fatto guadagnare un po’ di tempo a chi dovrà fare la vera trattativa. Un accordo si troverà – la Cina appena ricordata è un ottimo esempio – perché i giganteschi interessi reciproci avranno la meglio sulla retorica più sballata ma il quadro generale non cambia.

Oltre le dichiarazioni di prammatica delle cancellerie europee, Donald Trump non è un partner affidabile per l’Occidente. Anche solo pensare di scriverlo di un Presidente degli Stati Uniti d’America va oltre l’umana comprensione per chi, come noi, dell’Occidente e dei suoi valori ha fatto un sentimento profondo e inalienabile. Questa è una forma di isolazionismo aggressivo mai vista.

Non è politica antieuropea: è una politica antioccidentale nelle scelte e nelle conseguenze.

di Fulvio Giuliani