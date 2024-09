Trump-Harris, Kamala: “Il tycoon pensa solo a sgravi fiscali… per i più ricchi”

“Donald Trump non ha un piano per voi (statunitensi, ndr.). Trump è più interessato a difendersi che ad avere cura di voi”. Kamala Harris, durante il dibattito tv di questa notte, attacca Trump sul piano economico degli Stati Uniti che il tycoon (non) ha in mente. The Donald infatti “pensa solo a sgravi fiscali… per i più ricchi. Io propongo quella che descrivo come ‘l’economia delle opportunità’” aggiunge Harris.

di Mario Catania