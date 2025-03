Trump: “I miei negoziatori verso Mosca. Sanzioni devastanti se Putin dice no alla tregua”

Eventuali sanzioni finanziarie sulla Russia “potrebbero essere devastanti”. Sono le parole pronunciate dal presidente statunitense Donald Trump nello Studio Ovale.

Inoltre, Trump rivela che in questo momento i suoi negoziatori sono in viaggio verso Mosca: “I miei negoziatori si stanno dirigendo in Russia proprio ora”. Il presidente Usa si augura che il presidente russo Vladimir Putin “accetti il cessate il fuoco”.

The Donald aggiunge poi che i presidenti “Bush, Obama e Biden hanno rinunciato alla Georgia e alla Crimea”. Al contrario invece di lui che “sta facendo di più”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nello Studio Ovale, Trump dice “No comment” quando gli si chiede a che punto siano i colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. “Non commenterò. Abbiamo delle persone lì” dice il presidente statunitense che fa riferimento ai suoi inviati per i negoziati.

Sulla fiducia nei confronti di Putin, Trump dichiara: “Non ci abbiamo ancora parlato”.

di Filippo Messina