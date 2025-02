Lo shock e la reazione (che arriverà)

Tutto quello che sta accadendo agli Stati Uniti d’America (e al mondo) era stato annunciato nel dettaglio dalla coppia Donald Trump-Elon Musk e agilmente prevista, pertanto, da tutti gli osservatori che non volessero passare proprio per degli illusi.



Certo, si può discutere sulla palese assurdità di alcune mosse sia del Presidente e ancor più del suo collaboratore N.1, ma tutto quello che sta accadendo era stato illustrato nel dettaglio durante una campagna elettorale durata anni nella sua forma più aggressiva.



Il duo vuole esattamente questo: gettare il Paese e il mondo in un tale stato di shock da annichilire qualsiasi forma di opposizione e realizzare i propri disegni.

Sin qui, lo ripetiamo, zero sorprese e basta fare quelli che si meravigliano.



Non rinnegheremo quello che scrivemmo in tempi ampiamente non sospetti di Musk: un genio imprenditoriale (almeno sotto diversi aspetti), che si apprestava a porre alla democrazia americana e alle liberal democrazie in quanto tali uno spaventoso conflitto di interessi e una commistione ricchezza-affari-potere come mai si erano visti.



Ora che ci siamo, però, bisognerà pur capire quando la corda si spezzerà. Perché si spezzerà. È un’opinione, per carità, ma non pensiamo che la Repubblica degli Stati Uniti d’America possa sopportare all’infinito e senza colpo ferire una simile violenza perpetrata ai danni della sua architettura costituzionale, del suo ruolo nel mondo e di un insieme di diritti che non possono essere spazzati via senza reazione alcuna.



Non abbiamo alcun dubbio che le falangi dei follower di questa nuova politica che si fa fatica anche a etichettare ci bolleranno come degli illusi (ad andar bene) nemici del “popolo”, della libertà (di inneggiare ai neonazisti e cose del genere) e di tutte le raffazzonate sciocchezze che abbiamo sentito a Monaco dal vicepresidente Vance. Pazienza, la cosa ci lascia del tutto indifferenti, almeno fino a quando non rinunceremo a far andare il cervello.



Non accadrà in un giorno e neppure in dieci o duecento, ma la democrazia Usa non può accettare supinamente tutto questo.

E anche Musk prima o poi dovrà fare i conti con gli inevitabili nemici e le potentissime gelosie che si garantirà con il suo attivismo parossistico.

Va bene il maga, una visione un po’ ingenua e semplicistica di un mondo profondamente complesso come quello statunitense, ma pensare che due soli uomini – per quanto immensamente ricchi e potenti – possano sconvolgere fino alle fondamenta gli Stati Uniti d’America senza provocare una qualche forza di reazione va oltre anche le più ingenue e fideistiche previsioni