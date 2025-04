Trump: “Ottimo incontro con Zelensky, Putin deve fermarsi”

“L’incontro con Zelensky è andato bene. Mi fido di Putin? Ve lo farò sapere in due settimane, più o meno. Voglio che smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo”. Donald Trump continua a ritenere raggiungibile la pace tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti è reduce dalla trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco.

Nella Basilica di San Pietro ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il funerale è stato bellissimo, per essere un funerale… È stato un incontro ottimo nell’ufficio più bello che abbia mai visto”, dice rispondendo alle domande dei giornalisti sulla pista dell’aeroporto di Newark, in New Jersey, prima di rientrare a Washington.

“Zelensky vuole fare qualcosa per il suo paese. Mi ha detto che ha bisogno di altre armi, lo dice da 3 anni. Con Zelensky non ci sono mai stati cattivi rapporti, abbiamo avuto una piccola discussione. Io non ero disaccordo con alcune cose”, dice ripensando alla lite andata in scena alla Casa Bianca il 28 febbraio, quando il presidente ucraino fu sostanzialmente ‘cacciato’ dopo uno scontro durissimo nello Studio Ovale, davanti ai media. “Vedo Zelensky più calmo. E’ in una situazione difficile, sta combattendo contro una forza nettamente superiore che non ci va leggera. Gli sono stati d’aiuto le armi che gli abbiamo dato per 350 miliardi. Credo che abbia chiaro il quadro”, dice Trump.

Il presidente americano ritiene che la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, non possa essere oggetto di rivendicazioni ucraine nel dialogo per la pace.

I riflettori sono accesi soprattutto sulla Russia e sulle scelte di Vladimir Putin. “Vediamo cosa succede nei prossimi 2-3 giorni. Sono rimasto deluso dal lancio di missili da parte della Russia”, dice facendo riferimento agli ultimi attacchi che hanno colpito obiettivi civili. “Credo che abbiamo i contorni di un accordo. Voglio che Putin smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo, la faccia finita”, ribadisce Trump.

“Muoiono 3-4000 uomini ogni settimana, stanno perdendo tantissimi uomini. Ho visto le immagini satellitari, sono orribili: non potrebbe andare peggio di così, ci sono campi ricoperti da corpi”.