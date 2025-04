Trump-Zelensky, scatto storico in San Pietro. Faccia a faccia di speranza

Alla fine l’occasione è stata colta ed è stata colta eccome.

Ne avevamo scritto solo poche ore fa, sottolineando l’incredibile opportunità di avere di fatto tutti i leader della terra raccolti in una manciata di metri quadri.

Quell’immagine, quel colloquio su due semplici sedie, quel faccia a faccia a distanza di pochi centimetri fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha un che di storico. E potente.

Azzardiamo, sarebbe molto piaciuta a Papa Francesco, per cui entrambi e decine di altri capi di Stato e di governo, re e regine sono accorsi per l’ultimo saluto.

Nel mare di inevitabile ipocrisia che ha avvolto i ricordi dei potenti nei confronti di un uomo troppe volte drammaticamente ignorato nel suo insegnamento e nelle sue esortazioni, quella fotografia è di straordinaria potenza. Pensando a come si erano lasciati l’ultima volta…

Rafforzata da un’altra istantanea: quella in cui a Donald Trump e Volodymyr Zelensky si aggiungono il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keith Starmer.

Non abbiamo risolto ancora nulla, la pace non è improvvisamente scoppiata, ma degli uomini si sono parlati e due di quegli uomini l’ultima volta si erano lasciati guardandosi in cagnesco. Vedremo quello che seguirà, oggi è il giorno dell’opportunità colta.

In condizioni estreme e in qualche misura incredibili, di sicuro irripetibili, ma è stata colta.

di Fulvio Giuliani