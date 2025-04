L’ultimo saluto a Papa Francesco, i numeri. Il percorso del corteo funebre

Sono oltre 160 le delegazioni che oggi prenderanno parte ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti. Il Vaticano ha reso nota la lista provvisoria. Per l’Italia , con il Presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura, ci saranno: la premier Giorgia Meloni; il presidente del Senato Ignazio La Russa , il presidente della Camera Lorenzo Fontana; il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso; il vicepremier Antonio Tajani; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Saranno 135, invece, i cardinali elettori chiamati ad eleggere il successore di Papa Francesco. Provengono da tutti i continenti e rappresentano la Chiesa nella sua universalità. Per il Conclave i cardinali si ritirano nella Cappella Sistina, che viene sigillata per garantire la segretezza del voto. Non possono avere contatti con l’esterno. Le votazioni seguono un rituale preciso.

“Ci aspettiamo circa duecentomila persone domani per le esequie, però siamo predisposti per accogliere ancora più persone. Abbiamo esteso i maxi schermi fino a piazza Cavour”. Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini ieri al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Abbiamo registrato un forte afflusso di fedeli a San Pietro e abbiamo dovuto attuare dei momenti di chiusura per evitare la calca e che qualcuno in coda non riuscisse a entrare. Qualcuno ha protestato ma non ci sono stati problemi”, ha spiegato.

Si stima siano andate in visita a Francesco, nei giorni dell’esposizione al pubblico della salma, circa 154.000 fedeli.

Di seguito, i principali numeri di un evento di importanza mondiale:

160 – Le delegazioni, provenienti da tutto il mondo, che hanno finora confermato la loro presenza a Roma per i funerali di Papa Francesco

– Le delegazioni, provenienti da tutto il mondo, che hanno finora confermato la loro presenza a Roma per i funerali di Papa Francesco 50 – I capi di Stato presenti ai funerali del Pontefice

– I capi di Stato presenti ai funerali del Pontefice 10 – I sovrani regnanti che parteciperanno ai funerali del Papa

– I sovrani regnanti che parteciperanno ai funerali del Papa 14 – Le ore che – a quanto pare – Donald Trump trascorrerà a Roma. Secondo un programma diffuso dalla Casa Bianca, il tycoon arriverà oggi alle 22:50 a Fiumicino per poi partire di nuovo alle 13:30 di domani

– Le ore che – a quanto pare – Donald Trump trascorrerà a Roma. Secondo un programma diffuso dalla Casa Bianca, il tycoon arriverà oggi alle 22:50 a Fiumicino per poi partire di nuovo alle 13:30 di domani 90 – Le auto – praticamente tutte uguali – con cui si “muoverà” Trump a Roma

– Le auto – praticamente tutte uguali – con cui si “muoverà” Trump a Roma 6 – I chilometri del percorso dopo i funerali di Papa Francesco. La tomba del Pontefice è a Santa Maria Maggiore

– I chilometri del percorso dopo i funerali di Papa Francesco. La tomba del Pontefice è a Santa Maria Maggiore 154.000 – Gli arrivi stimati fra il 25 e il 26 aprile a Roma

– Gli arrivi stimati fra il 25 e il 26 aprile a Roma 320.000 – Le presenze totali nelle strutture ricettive di Roma, secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, resi noti dall’assessorato al Turismo di Roma Capitale

– Le presenze totali nelle strutture ricettive di Roma, secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, resi noti dall’assessorato al Turismo di Roma Capitale 115.000 – Le presenze negli esercizi complementari. secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, resi noti dall’assessorato al Turismo di Roma Capitale

– Le presenze negli esercizi complementari. secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, resi noti dall’assessorato al Turismo di Roma Capitale 500 – Complice il ponte del 25 aprile, un biglietto aereo con destinazione Roma arriva a costare fino a 500 euro. Lo rende noto il Codacons

– Complice il ponte del 25 aprile, un biglietto aereo con destinazione Roma arriva a costare fino a 500 euro. Lo rende noto il Codacons 200 – Sempre secondo le stime Codacons, il prezzo dei biglietti dei treni verso Roma arriverà anche a essere 200 euro

– Sempre secondo le stime Codacons, il prezzo dei biglietti dei treni verso Roma arriverà anche a essere 200 euro 12 – Gli anni di Pontificato di Papa Francesco

– Gli anni di Pontificato di Papa Francesco 150.000 – Le persone già in visita a San Pietro – dati di questo primo pomeriggio – per l’ultimo saluto a Papa Francesco

– Le persone già in visita a San Pietro – dati di questo primo pomeriggio – per l’ultimo saluto a Papa Francesco 200 – I volontari impiegati nell’assistenza ai pellegrini. Dislocati dai punti di accesso a Roma fino a San Pietro

– I volontari impiegati nell’assistenza ai pellegrini. Dislocati dai punti di accesso a Roma fino a San Pietro 135 – I cardinali con diritto di voto per eleggere il nuovo Pontefice. Si tratta del Conclave più “affollato” di sempre

Papa Francesco, il percorso del corteo funebre

Oggi si terranno, a partire dalle ore 10:00 in San Pietro, i funerali di Papa Francesco. Alla fine dell’ultimo saluto, ci sarà il corteo funebre che porterà il Pontefice da San Pietro fino a Santa Maria Maggiore, il luogo della sepoltura.

Il percorso che accompagnerà il feretro di Papa Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore è lungo 6 chilometri. È previsto un tempo di percorrenza di circa mezz’ora.

Di seguito, l’itinerario completo:

– Il corteo uscirà dalla Porta del Perugino;

– Poi, seguirà il percorso indicato dalla Questura;

– Il percorso attraverserà le vie del centro e, in parte, ripercorrerà l’antica Via Papalis, ossia il tragitto che i Papi percorrevano in corteo dopo l’elezione e la consacrazione in San Pietro per raggiungere la basilica Lateranense, sede della cattedra episcopale;

– Durante il tragitto, si percorreranno luoghi simbolici come ad esempio il Colosseo (dove si celebra la via Crucis il Venerdì santo);

– Si passerà nella galleria Pasa;

– A seguire, lungo Corso Vittorio Emanuele;

– Poi, si arriverà a piazza Venezia;

– A seguire, verso i Fori imperiali;

– Si andrà in via Labicana;

– Poi, in via Merulana, vicino alla basilica di San Giovanni;

– Si giungerà quindi nella piazza di Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione.

Per motivi di sicurezza, le strade interessate saranno tutte chiuse al traffico. Con uomini schierati.