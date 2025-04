Addio a Papa Francesco, oltre 50mila persone hanno già reso omaggio al Santo Padre. Da domenica sarà possibile visitare la tomba

Sono tante, tantissime, le persone – fedeli e non – che hanno reso omaggio a Papa Francesco. A dare l’ultimo saluto al Santo Padre sono state finora oltre 50mila. Da ieri mattina alle 11:00 fino alle 11.00 di quest’oggi infatti sono più di 50mila le persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro, dove si trova il corpo del Pontefice. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Una fila di 2 km

Per l’ultimo saluto a Papa Francesco in piazza San Pietro c’è una fila lunga circa 2 km. La coda comincia in piazza e fa poi diverse curve prima di arrivare in via di Porta Angelica. Dove le persone poi si incolonnano fra le transenne.

Visto il grande numero di persone, ieri sera la Basilica è rimasta aperta a oltranza, ben oltre la mezzanotte. Per consentire a più persone possibile di rendere omaggio al feretro del Papa.

Sala stampa vaticana: “Da domenica sarà possibile visitare la tomba”

La tomba del Papa – a Santa Maria Maggiore – potrà essere visitata a partire dalla mattina di domenica 27 aprile. Lo rende noto Matteo Bruni, il direttore della sala stampa vaticana.

L’ultimo gesto di Papa Francesco: i suoi averi (200 mila euro) donati ai carceri romani

“L’ultimo gesto di Papa Francesco è stato un segnale fortissimo. Bergoglio ha infatti deciso di donare tutti i suoi averi, circa 200 mila euro, per finanziare progetti nel carcere di Rebibbia e nel minorile di Casal del Marmo. Un gesto che dice molto sulla centralità della questione carceraria e sulle condizioni dei detenuti. Un vero termometro della nostra civiltà”. Lo scrive – in un post pubblicato su X – Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.

Magi prosegue: “Questo gesto obbliga tutti a guardare in faccia una realtà scomoda. E dovrebbe spingere tutti, a partire dal governo Meloni, a rimettere con forza il tema delle carceri al centro del dibattito politico. Papa Francesco ha passato anni a portare conforto spirituale a chi ha perso la libertà: persone dimenticate, spesso trattate come scarti. Ora tocca alla politica mettere in campo azioni concrete per riportare al centro il tema della dignità nelle carceri”.

“Non ho soldi”. Un’agenzia viaggi argentina offre il volo al nipote di Papa Francesco

Nonostante non abbia soldi Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco, potrà viaggiare a Roma per i funerali dello zio. Il viaggio sarà infatti pagato da un’imprenditrice proprietaria di un’agenzia di viaggi argentina. Un bellissimo gesto per far sì che Mauro possa partecipare sabato ai funerali del Pontefice.

L’omaggio dell’ambasciatore di Israele in Vaticano e il post su X

Yaron Sideman, l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, si è recato in Vaticano per porgere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Lo ha scritto lo stesso Sideman in un post su X.

“Questa sera sono venuto a nome dello Stato di Israele per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco e porgergli il nostro ultimo saluto”, le sue parole.

di Filippo Messina