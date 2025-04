La prima e l’ultima apparizione pubblica di Papa Francesco – IL VIDEO

“Fratelli e sorelle, buonasera!”. Sono state queste le prime, indimenticabili, parole di Papa Francesco pronunciate nel suo primo discorso da Pontefice il giorno della sua elezione, il 13 marzo 2013. Parole semplici che sono state accompagnate dai sorrisi e da un lunghissimo applauso da parte dei fedeli presenti quel giorno in piazza San Pietro. Fedeli che oggi piangono la scomparsa del Papa.

Nel suo primo discorso al pubblico il Pontefice, con la sua immancabile ironia, ha detto di essere stato preso “quasi alla fine del mondo” (Jorge Maria Bergoglio, lo ricordiamo, è stato il primo latinoamericano e il primo gesuita a essere stato eletto Pontefice). Poi, il Papa ha parlato di “un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra noi”.

Un Papa, Francesco, che è stato fino all’ultimo insieme ai suoi amati fedeli che lo hanno sempre supportato. Anche dopo il ricovero al Gemelli di Roma infatti il Pontefice – nonostante le difficoltà fisiche – è sempre voluto stare in mezzo ai fedeli. E vicino ai più deboli e bisognosi. Sia con le parole che con i fatti.

Proprio ieri, in occasione della Pasqua, Papa Francesco si è presentato in piazza San Pietro. Il Papa si è affacciato dalla loggia per impartire la benedizione Urbi et Orbi. E ha usato parole forti: ha parlato di quanto avviene nel mondo in modo diretto. Con i conflitti che stanno portando solo distruzione. Auspicando un futuro migliore. Un futuro di pace, possibile.

Poi, alla fine della benedizione il Pontefice è andato in piazza e, a bordo della Papamobile, è stato, ancora una volta, in mezzo ai numerosissimi fedeli presenti.

Papa Francesco, il Papa del popolo.

di Filippo Messina