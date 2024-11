Ucraina, telefonata Trump-Putin: “No a un’escalation della guerra”

Donald Trump e Vladimir Putin si sono sentiti al telefono giovedì scorso. Lo rivela il “Washington Post”, citando diverse fonti al corrente del primo contatto telefonico avvenuto dopo l’elezione del candidato repubblicano il 5 novembre. Nel corso della conversazione, avvenuta mentre Trump si trovava nel suo resort a Mar-a-lago, il presidente eletto ha consigliato a Putin di “non intensificare la guerra in Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa”.

I due leader hanno discusso dell’obiettivo della pace nel continente europeo e Trump ha espresso l’interesse a tenere colloqui ulteriori discutere “risoluzione della guerra in Ucraina in tempi brevi”, hanno detto le fonti al quotidiano americano. Secondo il Washington Post, il governo ucraino è stato informato della telefonata tra Putin e Trump e non ha obiettato