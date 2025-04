Trump: “Se Kiev e Mosca si comportano male, lasceremo perdere”

“Se per qualche motivo, una delle due parti (Ucraina o Russia, ndr.) rende l’accordo molto difficile, diremo loro: ‘Siete sciocchi e siete persone orribili’. E lasceremo perdere”. Queste sono le parole pronunciate dal presidente statunitense Donald Trump che parla, ai giornalisti, di un eventuale (possibile?) accordo fra Ucraina e Russia in vista di una tregua.

Il tycoon dice di volere “un accordo velocemente” fra le due parti. In modo “fermare” quanto di tragico sta accadendo e “salvare delle vite”. Si contano “2.500 morti a settimana” spiega The Donald.

Ma è possibile che – per i negoziati di pace in Ucraina – il presidente russo Vladimir Putin stia solo prendendo tempo? Questa una domanda che viene rivolta a Trump, che risponde: “Spero di no, vi farò sapere tra poco se è così”.

Quando a The Donald si chiede se “i russi stiano prendendo in giro gli americani sui negoziati in corso”, Trump afferma: “Nessuno ci sta prendendo in giro”. E aggiunge: “Tutta la mia vita è stata una grande negoziazione e so quando le persone ci stanno prendendo in giro e quando no”. Il tycoon dice inoltre di vedere “entusiasmo da entrambe le parti” riguardo la prospettiva di mettere una volta per tutte la parola “fine” alla guerra.

“Vedremo se riusciremo a ottenere il cessate il fuoco. Penso che abbiamo ottime possibilità di riuscirci, e la situazione sta raggiungendo il culmine proprio ora” aggiunge Donald Trump.

Prima delle parole di Trump, Rubio a Rutte: “Senza un percorso di pace, gli Usa abbandonano gli sforzi”

“Se non emergerà presto un percorso chiaro verso la pace, gli Usa si ritireranno dagli sforzi per mediare la pace”. Lo ha detto Marco Rubio – segretario di Stato Usa – durante una telefonata fatta con Mark Rutte, segretario generale della Nato. Rubio ha “espresso la speranza” che la proposta di pace presentata a Ucraina e Russia da parte degli Usa “venga accettata e porti a una pace duratura”.

di Mario Catania