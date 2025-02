La Casa Bianca è passata al lato oscuro della Forza, ormai questo l’hanno capito anche gli osservatori più ottimisti, interessati o semplicemente distratti. Poi, si tratta sempre anche con chi non ci sta particolarmente simpatico, ancor più se occupa una poltrona di questo rilievo nella vita di tutti noi. Che Trump Vader abbia superato di slancio tutti gli script delle serie televisive o dei film più distopici e fantasiosi degli ultimi anni è un fatto. Oltre le riflessioni sullo stato di shock in cui versa l’opposizione americana, in realtà basta farsi un giro social – persino in X – per trovare una moltitudine di americani, dai più famosi ai meno, allucinati dalla svolta di Washington.

Alcuni emergono per 72 ore, come nel caso della governatrice del Maine Janet Mills e del suo “See You On Court“ divenuto immediatamente virale o del congressman democratico di New York Tom Suozzi – che più italo americano di così non si può – autore di un intervento di grande nerbo e afflato a favore dell’Ucraina, girato in tutto il mondo.

Però, suvvia, inutile star qui a pensare che possano essere loro i catalizzatori di un’opposizione politica efficace nel lungo periodo. Insomma, manca clamorosamente – o drammaticamente, fate voi – un Obi-Wan Kenobi che possa riordinare le fila della resistenza politica e consegnarla a un leader. Di principesse Leia, insomma, non se ne vedono. Con gli Han Solo, per quanto simpatici, guasconi e irresistibili, non si va lontano. I cavalieri Jedi sono fondamentali, ma senza un leader vincono i Sith. Che un capo ce l’hanno, anzi due. Nel nostro gioco, se Trump è Vader, Musk sarebbe l’imperatore Palpatine, ma quest’ultimo nella saga di George Lucas alla fine vede crollare il suo malvagio castello. Perché in buona sostanza si illude di poter controllare Darth Vader.

Di Fulvio Giuliani