Turisti rischiano la vita per un selfie con un elefante

Rischiare la vita pur di farsi un selfie… con un elefante. È quanto accaduto in India: due turisti scendono dall’auto per scattarsi un selfie con un elefante sul ciglio della strada, la National Highway 766 che attraversa il Bandipur National Park, nel Sud del Paese.

L’Elefante (proprio inaspettatamente) non aveva le stesse intenzioni dei turisti e si lancia verso di loro rincorrendoli, finendo quasi per caricarli e cercando di calpestare uno dei due uomini. Per fortuna, l’animale alla fine desiste e fa marcia indietro.

Una tragedia sfiorata. Per un selfie.

