Ucraina, Mosca contro Mattarella: “Le sue parole non possono passare senza conseguenze”

“Nel corso di una conferenza presso un istituto scolastico” il capo di Stato Sergio “Mattarella ha affermato, in qualità di Presidente, di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può essere lasciato senza conseguenze e non lo sarà mai”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante la trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’ sul canale televisivo Rossiya-1, come riporta l’agenzia russa Tass, tornando all’attacco del presidente, dopo aver già definito “blasfeme” le sue parole.

Zakharova ha affermato che queste parole sono state pronunciate dal “Presidente di un Paese che storicamente è stato proprio tra quelli che hanno attaccato il nostro Paese”. “Purtroppo, è stata l’Italia il Paese in cui il fascismo ha avuto origine – ha aggiunto – Questo ci viene detto da una persona che non può non sapere quanti soldati italiani hanno ucciso i nostri nonni e bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda guerra mondiale sotto bandiere e slogan nazisti. Su quali basi si dice questo nell’anno dell’ottantesimo anniversario della nostra vittoria?”.

“Abbiamo dato una risposta, che ha generato non solo un’ondata di russofobia e una presunta pseudo-difesa del Presidente italiano. La gente ha promosso una petizione speciale in cui comuni cittadini italiani, giornalisti, personaggi pubblici hanno iniziato a scrivere di scusarsi con i russi per queste parole indegne”, ha concluso Zakharova.