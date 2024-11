Ucraina, Putin: “Missili Oreshnik hanno la potenza di un attacco nucleare”

“Nessuno ha le armi della Russia. Un attacco massiccio con i missili Oreshnik avrà un impatto paragonabile a quello effettuato con un’arma nucleare”. Vladimir Putin torna ad alzare la voce con messaggi indirizzati all’Ucraina e alla Nato. Il presidente russo, nel suo intervento al vertice della Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakistan, accende ancora i riflettori sul missile Oreshnik, che la Russia ha lanciato per la prima volta contro un impianto industriale di Dnipro, in Ucraina.

“Nel mondo non ci sono armi paragonabili ai missili ipersonici della Russia, stiamo incrementando la produzione del 25%. La Russia produce una quantità di missili 10 volte superiore a quella della Nato. Nuovi sistemi debutteranno dopo l’Oreshnik, che non ha eguali al mondo. Nessuna fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina può eguagliare la potenza dell’arsenale russo né può modificare la situazione sul campo” nel conflitto.

“Useremo il missile in risposta alle azioni del nemico: il ministero della Difesa sta selezionando obiettivi in Ucraina da colpire. I centri decisionali a Kiev potrebbero diventare un obiettivo per gli Oreshnik. Un attacco massiccio con questi missili avrà un impatto paragonabile a quello delle armi nucleari”, dice il presidente russo. “Secondo esperti militari e tecnici, in caso di un massiccio uso di questi missili contemporaneamente in un colpo solo, la potenza sarà paragonabile all’uso di armi nucleari sebbene l’Oreshnik, ovviamente, non sia un’arma di distruzione di massa”, afferma ancora.

Putin, quindi, fornisce aggiornamenti sull’ultima offensiva condotta dalle forze di Mosca contro l’Ucraina: “La Russia ha lanciato un attacco con 90 missili e 100 droni, a seguito del quale sono state colpite 17 installazioni militari, dell’industria della difesa e relativi sistemi di supporto”, dice.