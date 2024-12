Ucraina-Russia, Trump: “Zelensky vuole accordo per fine follia guerra

“Zelensky e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia” della guerra con la Russia. A scriverlo su Truth è il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che ieri a Parigi ha visto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al presidente francese Emmanuel Macron.

In un post che parte dagli eventi in Siria, il presidente eletto degli Stati Uniti scrive ancora: “Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie sono state distrutte e, se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore. Conosco bene Vladimir. È il momento di agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando!”.

Nel post, Trump ricorda che la Russia conta “600mila soldati morti o feriti in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe andare avanti all’infinito… Allo stesso modo, Zelensky e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia. Hanno perso in modo ridicolo 400.000 soldati e molti più civili”.

“Un buon meeting produttivo con il presidente Trump e il presidente Macron”, aveva commentato Zelensky su Telegram dopo l’incontro. “Il presidente Trump è determinato, come sempre. Lo ringrazio. Ringrazio anche il presidente Macron per aver organizzato l’incontro. Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo di battaglia e di una pace giusta per l’Ucraina. Vogliamo tutti che questa guerra finisce nel modo più rapido e giusto”, aggiunge Zelensky, spiegando che “continueremo a lavorare. La pace è possibile grazie alla forza”.