Nelle immagini il toccante momento in cui un bimbo ucraino, per le strade della sua città, ha riconosciuto la foto del padre tra quelle dei caduti in guerra. L’ennesimo simbolo del dolore del popolo ucraino dinnanzi alla guerra voluta da Putin