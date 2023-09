Un anno dalla morte della regina Elisabetta

Un anno senza la regina Elisabetta. “Sua Maestà si è spenta in pace”, annunciava la Bbc alle 19:31 dell’8 settembre 2022. All’età di 96 anni, ci lasciava la monarca più longeva della storia, dopo 70 anni di trono. La regina dei record, incoronata il 2 giugno 1953, è – ancora oggi – un vero e proprio simbolo e non solo per il Regno Unito.

“In occasione del primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono – si legge sui profili social della Royal Family – ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Sono profondamente grato anche per l’amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest’anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”, le parole di Re Carlo.