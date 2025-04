Un lavoro da sogno: lo scuolabus per cani che ha conquistato il web – IL VIDEO

Ogni mattina uno scuolabus un po’ acciaccato percorre le strade di Oconto, una cittadina di 4.500 anime affacciata sulla sponda occidentale del Lago Michigan, nel Wisconsin. A bordo non salgono scolari durante il suo giro casa per casa, bensì un’allegra comitiva di cani pronti a trascorrere una giornata al parco. L’asilo mobile è bianco con numerose orme impresse sulle fiancate, e ogni mattina preleva dai 22 ai 26 cani di tutte le razze ed età. I pet, oltre a giocare e correre nel fango, festeggiano i rispettivi compleanni, senza farsi mancare le festività come Halloween, San Patrizio etc.

A raccontare, giorno dopo giorno, le loro gesta è Hope Mehlberg sul profilo K9 Konvoy, che è anche il nome che ha dato alla sua attività imprenditoriale. Il profilo oggi conta più di 1 milione di follower è diventato virale in breve tempo. “È il miglior lavoro che abbia mai fatto. Passo la giornata con i cani. Alcuni giorni sono più faticosi di altri, ma nel complesso, è davvero il lavoro dei miei sogni” racconta Hope nei suoi video.

Tutto è nato quasi per caso. Nel 2021, quando era ancora una dipendente federale, Hope era solita rincasare verso mezzogiorno e dedicare il pomeriggio ai suoi due cani. Dodge, un labrador che a breve compirà 11 anni e Teddy, che purtroppo è venuto a mancare. Era un momento di relax che condivideva con i suoceri nella tenuta di famiglia. Fino a quando Zeppelin, il pastore tedesco dei suoi nuovi vicini, subisce un incidente e, dopo un duro ricovero, le viene chiesto di prendersene cura e portarlo a spasso.

A questo punto Hope decide di acquistare un furgoncino e rimuove i sedili posteriori per adattarlo al trasporto animale. Poco per volta, ha aumentato il numero di clienti e quello che è nato come un piacevole hobby, è diventato la sua attività principale. “Molti clienti, o come mi piace chiamarli “i genitori dei miei animali”, lavorano tutto il giorno. Questo servizio è un bel modo per far uscire i loro cani, farli giocare e socializzare” racconta Hope a USA Today.

Nel 2023, con l’aumento delle richieste, Hope ha investito i suoi risparmi nell’acquisto di un vecchio scuolabus che ha poi riadattato per il trasporto animale. Nasce così K9 Konvoy che da allora ogni mattina, dal lunedì al venerdì, alle 8:00 comincia a caricare gli scolari a quattro zampe con destinazione un parco di 3 acri (quasi due campi da calcio) di proprietà della famiglia Mehlberg. Qui i cani sono liberi di scorrazzare, rincorrersi, giocare e sporcarsi nel fango, “La cosa più importante è che i cani possano fare i cani,” afferma. “Se ci sono pozzanghere, li lascio giocare e se tornano sporchi, significa che ho fatto bene il mio lavoro.”. Poi ci sono i rituali quotidiani, che Hope condivide sui social. Tra questi il momento della merenda, quando i cani ricevono snack deliziosi. Quando si celebra un compleanno la razione raddoppia e sono tutti vestiti a festa.

L’amore di Hope per i suoi amati “scolari” è contagioso e la pagina ha riscosso un enorme successo, anche inaspettato. Sono molti i commenti di chi vorrebbe prendere spunto e imitarla, trasformando questo sogno in realtà. “È stata un’impresa folle, ma il supporto che ho ricevuto mi ha lasciato di stucco. Non avrei mai immaginato questo successo, ma eccoci qui.”. Oggi i suoi servigi sono molto richiesti e K9 Konvay è diventato un punto di riferimento per i cittadini di Oconto, tanto che Hope ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi totalmente alla cura degli animali.

di Angelo Annese