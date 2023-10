Una nuova guerra arabo-israeliana

Cosa sta accadendo tra Gaza e Israele? Impressioni a caldo: le riforme divisive proposte da Bibi hanno indebolito la capacità israeliana di prevedere le mosse del nemico storico Hamas. La società si è spaccata, sfilacciando le reti di sicurezza. Hamas adesso ha colto l’occasione di debolezza del nemico, umiliandolo gravemente.

L’attacco sembra una reazione alle azioni di contenimento che Gerusalemme stava applicando contro l’avanzata della stessa Hamas in Cisgiordania. Probabilmente le operazioni stavano funzionando e allora Gaza ha preferito scatenare la guerra totale, pur di non perdere quella locale contro Fatah. Se questa interpretazione è giusta, o Hamas viene distrutta definitivamente e Gaza torna israeliana o qualsiasi altro esito è una vittoria strategica di Hamas. Tranne, forse, un’occupazione israeliana della Cisgiordania volta a limitarne l’espansione territoriale. Non che siano soluzioni da promuovere: è una mera analisi di vorrebbe dire “sconfitta” e “vittoria” per i belligeranti.

Questo perché il rilancio di Hamas è stato così grande da garantirle, in caso di sopravvivenza, un credito enorme di popolarità in Cisgiordania. Una simpatia e un supporto che già viene dimostrato dalle folle sciamate nelle strade per festeggiare l’attacco. La risposta israeliana sarà sicuramente energica e a tutto campo, ha detto Bibi. Tuttavia abbiamo visto negli scorsi decenni come qualsiasi perdita materiale e umana indebolisce sì Hamas, ma soltanto temporaneamente per poi venire velocemente sostituita e addirittura incrementata. Un vero e proprio caso di studio, visto che negli anni l’organizzazione terroristica ha dimostrato una resilienza incredibile contro i tentativi di annichilirla.

In questo colpo di mano, soprattutto a preoccupare è il numero di ostaggi nelle mani di Hamas. Le precedenti trattative tra Gaza e Gerusalemme per il rilascio di singoli ostaggi sono durate anche anni, mentre persino la riconsegna dei corpi degli uccisi è stata oggetto di richieste onerose. Il numero dei soldati e dei civili catturati dai miliziani pare crescere di ora in ora e questo permetterà richieste molto esose in termini di liberamento di detenuti, se e quanto le palestinesi e israeliani arriveranno a una tregua.

Nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà, soprattutto sugli altri fronti. Teheran ha già dichiarato il suo appoggio agli attacchi, ma è difficile che intervenga direttamente nel conflitto. Questo potrebbe però cambiare in vista del prossimo aggravarsi del confronto. Si sa da tempo che i missili sparati da Gaza sono progettati – se non costruiti – da mano iraniana e molti altri, ben più pericolosi, potrebbero essere lanciati dallo stesso territorio iraniano. I proxy iraniani (milizie sciite in Siria e Hezbollah) potrebbero invece tentare qualche zampata nel Nord di Israele, se la situazione lo richiedesse o si presentasse qualche opportunità.

Entrando in scenari ancora più lontani del tempo, è da valutare la possibilità che Gaza passi sotto l’amministrazione egiziana o – ma entriamo nel campo della fantapolitica – quella di un intervento siriano-assadista sul Golan. In ogni caso, il fallimento del governo Netanyahu è stato colossale e al momento si può solo riflettere sul contenimento dei danni ai fragili equilibri dell’area.

di Camillo Bosco