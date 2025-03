Un’app per l’auto-espulsione dei migranti

L’ultima trovata dell’amministrazione Trump riguarda l’immigrazione. E consiste in una nuova app per permettere al migrante irregolare arrivato negli Stati Uniti di buttarsi da solo fuori dal Paese

Ci vuole fantasia, non c’è dubbio. L’ultima trovata dell’amministrazione Trump riguarda l’immigrazione. E consiste in una nuova app per permettere al migrante irregolare arrivato negli Stati Uniti di buttarsi da solo fuori dal Paese. Dopo aver ovviamente scaricato l’applicazione sul telefonino. Francamente, e anche con tutta la buona volontà, appare assai improbabile che un immigrato non in regola giunto a casa dello zio Sam (una meta magari agognata a lungo) improvvisamente compia una svolta a U, ci ripensi e diventi il poliziotto di sé stesso buttandosi fuori dagli Usa. Ovviamente l’amministrazione trumpiana per incentivare l’uso della app tra i migranti irregolari, spingendoli così ad autodenunciarsi, sta sottolineando che espellendosi da soli, con una scelta volontaria, gli stessi eviterebbero il rischio di arresto e di detenzione dopo l’inasprimento delle regole sull’immigrazione.

Stando all’agenzia Reuters, che ha dato per prima la notizia, l’applicazione è sviluppata dalla Customs and Border Protection (Cbp, che si occupa dei controlli alle frontiere). Grazie a essa gli immigrati senza documenti possono segnalare «l’intenzione» di abbandonare il Paese. Secondo il segretario alla Sicurezza Interna Kristi Noem, la app funzionerà. Perché – sostiene – offre l’opportunità di andarsene legalmente. E lascia una possibilità di tentare di ritornare in futuro (chissà quando) negli Stati Uniti. Scritto schietto, la sua pare una visione assai ottimistica.

Di Massimiliano Lenzi