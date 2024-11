Un’eroina a Teheran

È un’eroina quella ragazza che si è denudata nel cortile dell’università di Teheran, in segno di clamorosa protesta nei confronti di quei subumani che le avevano intimato di obbedire a delle norme di oppressione materiale e psicologica degne delle epoche più oscure della nostra storia.



È un’eroina, perché ci vuole un coraggio sovrumano – quanto, lo ripetiamo, sono subumani quelli che vorrebbero negarle la libertà e l’indipendenza di giudizio – per opporsi alla polizia morale, agli spioni della peggior specie e agli scherani del regime.



In Iran per qualcosa del genere non rischi solo la galera, come le è puntualmente accaduto, ma il patibolo. Quella ragazza insegna a noi tutti l’abisso che c’è fra chi libertà e democrazia possono solo sognarle e chi se l’è ritrovate su un piatto d’argento alla nascita, grazie al sacrificio dei genitori, dei nonni o dei trisavoli.



L’abisso morale di chi, annoiato e pasciuto, osa sputarci sopra la libertà e la democrazia, favoleggiando di supremazia dei dittatori, delle democrature o direttamente dei Putin e dei Xi di tutto il mondo, dei finti leader democratici o anche di chi – liberamente eletto – mostra di non rispettare costituzioni e leggi.



Quella coraggiosissima ragazza ricorda il rispetto e l’ammirazione dovuti a chi è disposto a mettere in gioco tutto se stesso sull’altare di una vita migliore. Di una vita sognata, che è poi quella che possiamo condurre noi da questa parte della Storia.



La studentessa iraniana ha molto da insegnare a noi tutti e per quella ragazza varrebbe la pena battersi e fare l’impossibile con quel regime oscurantista e sanguinario, pur di garantirle sicurezza e un futuro.



Di Fulvio Giuliani