Usa, la canzone di uno sconosciuto diventa un inno conservatore

Oliver Anthony fino a qualche giorno fa era un semplice cantante di musica country proveniente da Farmville, Virginia. Ma dal 9 agosto la sua vita è stata stravolta dopo aver condiviso su YouTube il brano “Rich Men North of Richmond”. Perchè la sua canzone, nel giro di poco più di 48 ore, ha accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto la vetta delle classifiche su Apple Music e iTunes. Come sia potuto succedere è presto detto: il contenuto, che racconta la storia di un uomo che lavora duramente per uno “stipendio da m**da” e si sente oppresso dagli “uomini ricchi a nord di Richmond”, ha fatto della canzone, senza volerlo, un inno della destra Usa.

Il brano, infatti, ha attirato l’attenzione di diverse figure conservatrici di spicco, come la rappresentante degli Stati Uniti Marjorie Taylor Greene e l’ex candidata governatrice dell’Arizona Kari Lake, che l’hanno condivisa con i loro follower, definendola come “la verità”, come “ciò che l’America aveva bisogno di sentire” o “l’inno di questo momento nella storia americana”.

E poco importa se Anthony non avesse minimamente l’intenzione di farsi portavoce di questa o l’altra campana politica, definendosi più di centro che schierato per uno dei due poli.