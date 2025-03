Questi alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni con cui ieri è stato accolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al suo arrivo in Vermont per una vacanza sulla neve

Questi alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni con cui ieri è stato accolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al suo arrivo in Vermont per una vacanza sulla neve

Questi alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni con cui ieri è stato accolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al suo arrivo in Vermont per una vacanza sulla neve

Questi alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni con cui ieri è stato accolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al suo arrivo in Vermont per una vacanza sulla neve

“Sei la rovina del nostro Paese”, “Non vali nemmeno un decimo di Zelensky”, “Torna a sciare in Russia”. Questi alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni con cui ieri è stato accolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, al suo arrivo in Vermont per una vacanza sulla neve.

I manifestanti, schierati a decine lungo la strada, hanno espresso in modo acceso il loro dissenso verso l’atteggiamento del vice di Donald Trump, che nello Studio Ovale ha contribuito a far naufragare l’incontro con Zelensky.