Vancouver, auto sulla folla: 9 i morti

“Al momento, possiamo confermare che nove persone sono morte”, dopo che un’auto ha travolto la folla al festival di Lapu Lapu ieri sera a Vancouver. Lo ha dichiarato la polizia della città canadese, aggiungendo che “i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico incidente”.



La polizia ha escluso “per ora” che l’autista che ha investito la folla avesse intenzione di compiere un attacco terroristico. “Al momento siamo certi che questo incidente non sia stato un atto di terrorismo”, ha scritto la polizia su X.

“La Farnesina e il Consolato generale d’Italia a Vancouver monitorano la situazione a Vancouver, dove un’auto in circostanze non chiare ha travolto la folla durante un festival. In corso verifiche su eventuale presenza di connazionali”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri.