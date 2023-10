Voci da Bruxelles, dopo l’attentato terroristico

Sono trascorse più di 24 ore dall’attentato che ieri ha sconvolto Bruxelles. Il terrorista, Abdesalem Lassoued, che ha ucciso a colpi di kalashnikov due svedesi è stato fermato poco prima delle otto di questa mattina, si trovava in un bar e grazie ad una segnalazione sono intervenute le forze dell’ordine. L’uomo è morto in ospedale a seguito della sparatoria.

Abbiamo chiesto a Sipan, Emanuele e Nicolas, tre ragazzi che vivono a Bruxelles (due lavorano per il Parlamento Europeo), quali emozioni hanno provato e com’è la situazione in queste ore in città. Dopo il tragico evento che ha scosso tutta la popolazione nessuno intende abbattersi di fronte alla paura.

Intervista a cura di Claudia Burgio

Un ringraziamento speciale per la traduzione ad Emanuele Gualandri