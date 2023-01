William e Harry. Quei retroscena che iniziano a stancare

L’infinita saga dei Windsor. Ora però saremmo anche stanchi di leggere retroscena più o meno verificabili sui rapporti fra i due fratelli – ormai coltelli – William e Harry

Ogni famiglia ha le sue liti, figuriamoci se la famiglia in questione si chiama Windsor. Ora però saremmo anche stanchi di leggere retroscena più o meno verificabili sui rapporti fra i due fratelli – ormai coltelli – William e Harry. Purtroppo pare non se ne possa fare a meno, anche perché il secondogenito di Carlo e Diana ha scritto una autobiografia dove tra le altre cose racconta di essere stato aggredito e preso per il collo dal fratello maggiore. Una lite, e qui nessuna sorpresa, che avrebbe avuto al centro la tanto discussa Meghan, moglie di Harry. Non manca anche il dettaglio sul fatto che William, durante quella serata, sarebbe stato ubriaco.

A parte che proprio nel libro Harry stesso ammette di aver fatto uso di cocaina in gioventù, questo continuo scagliarsi contro vari rami della sua famiglia inizia a infastidire anche tutti coloro che dei due hanno sempre trovato lui, il ribelle, quello più simpatico. Anche quando aveva deciso di prendere le distanze proprio da quella ingombrante famiglia di origine. Adesso però inizia a sorgere il dubbio che lui e la moglie intendano dedicare il resto dell’esistenza a dare addosso al resto dei reali. E se all’inizio la cosa poteva pure essere divertente, ora comincia ad annoiare persino quelli che i Windsor non li hanno mai amati. E perciò sarebbe bello capire se marito e moglie, Harry e Meghan, abbiano in futuro altri progetti oltre a quello di rilasciare interviste e scrivere libri contro i parenti.

Di Annalisa Grandi