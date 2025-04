Wisconsin, Musk (con un cappello a forma di formaggio) consegna assegni da un milione di dollari a due elettori – IL VIDEO

Già era accaduto durante la campagna elettorale di Donald Trump, ora succede di nuovo. Elon Musk e l’assegno da un milione di dollari consegnato a chi vota… come vuole lui.

Questa volta il costoso “regalo” arriva in vista delle imminenti elezioni di un nuovo giudice della Corte Suprema del Winsconsin. Il voto è infatti previsto per domani, martedì 1 aprile.

Nel corso di un comizio a Green Bay (Wisconsin), il ceo di Tesla (che si presenta con un cappello a forma di formaggio) consegna assegni del valore di un milione di dollari ciascuno a due elettori che avevano firmato una petizione contro i cosiddetti (definiti in questo modo da Musk, Trump ecc…) “giudici attivisti”.

Musk ha finora speso più di venti milioni di dollari per sostenere, in questa “battaglia elettorale”, Brad Schimel. Il candidato conservatore. In quella che Elon Musk definisce come una sfida “cruciale” per l’agenda di Trump e per “il futuro della civiltà”.

Ma non finisce qui: il fidato (?) consigliere di The Donald promette ulteriori “vincite” per coloro che contribuiranno all’elezione di Schimel. Oltre al versamento di venti dollari per ogni nuovo elettore reclutato.

“Corriamo il serio rischio di perdere queste elezioni” ammette Musk, che afferma: “È una questione enorme”. Effettivamente stavolta Elon non ha tutti i torti, visto che – al momento – sembra essere in vantaggio in vantaggio Susan Crawford, la candidata liberale.

“Se la Corte Suprema del Wisconsin potrà ridisegnare i distretti, manipoleranno la mappa elettorale e priveranno il Wisconsin di due seggi repubblicani – dichiara Elon Musk – poi cercheranno di fermare tutte le riforme governative che stiamo portando avanti per voi, il popolo americano”.

di Filippo Messina