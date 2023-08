Uno yacht di lusso ha preso fuoco mentre si trovava nelle acque al largo di Formentera, in Spagna. A bordo dell’imbarcazione c’erano 17 persone, tutte tratte in salvo

Uno yacht di lusso ha preso fuoco mentre si trovava nelle acque al largo di Formentera, in Spagna. A bordo dell’imbarcazione c’erano 17 persone, tutte tratte in salvo

Uno yacht di lusso ha preso fuoco mentre si trovava nelle acque al largo di Formentera, in Spagna. A bordo dell’imbarcazione – che si poteva affittare per 53mila euro al giorno – c’erano 17 persone (5 membri dell’equipaggio e 12 passeggeri) che sono state tratte in salvo da una barca privata prima dell’intervento dei pompieri. Lo yacht, lungo 27,3 metri, era stato costruito nel 1995.

Ignote le cause dell’incendio.