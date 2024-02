Yulia Navalnaya al Parlamento europeo: “Putin è capace di tutto” La plenaria del Parlamento Europeo ha accolto a Strasburgo Yulia Navalnaya con un lungo applauso Febbraio 28, 2024 | Esteri

La plenaria del Parlamento Europeo ha accolto a Strasburgo Yulia Navalnaya con un lungo applauso

La plenaria del Parlamento Europeo ha accolto a Strasburgo Yulia Navalnaya, la vedova dell'oppositore di Vladimir Putin Alexey Navalny, morto in un carcere dell'Artico russo, con un lungo applauso, alzandosi in piedi al suo ingresso in Aula. Nel suo discorso al Parlamento Navalnaya ha sottolineato come l'"omicidio pubblico" di Alexey Navalny "ha mostrato al mondo, ancora una volta, che Putin è capace di tutto e che con lui non si può negoziare". "Due anni fa – ha continuato – Vladimir Putin ha iniziato una guerra totale contro l'Ucraina, una guerra brutale e subdola. Il mondo intero è accorso in aiuto dell'Ucraina, ma sono passati due anni e c'è molta stanchezza, molto sangue, molta delusione. Putin non è andato da nessuna parte. Tutto è stato usato: armi, soldi, sanzioni. Non funziona nulla. Ed è accaduta la cosa peggiore: tutti si sono abituati alla guerra, e qua e là la gente ha iniziato a dire 'beh, dovremo arrivare ad un accordo con Putin comunque'. E poi Putin ha ucciso mio marito, Alexey Navalny. Dietro suo ordine, Alexey è stato torturato per tre anni, affamato in una piccola cella con muri di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno, gli sono state negate visite, telefonate e persino le lettere. Poi lo hanno ucciso, abusando del suo corpo e di sua madre". "Pensavo che avrei avuto tempo per preparare questo discorso, ma prima abbiamo impiegato una settimana ad ottenere il corpo di Alexey e per organizzare il funerale. Poi ho scelto il cimitero e la bara. Il funerale si terrà dopodomani e non sono sicura se sarà pacifico o se la Polizia arresterà coloro che verranno a dire addio a mio marito" ha concluso. di Ruggero Fontana