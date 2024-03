Yulia Navalnaya rilancia la protesta “Mezzogiorno contro Putin”

Yulia Navalnaya invita tutti i cittadini russi a presentarsi ai seggi elettorali il 17 marzo alle ore 12 in segno di protesta contro il regime: “Siamo in molti e siamo contro Putin”

Yulia Navalnaya invita tutti i cittadini russi a presentarsi ai seggi elettorali il 17 marzo alle ore 12 in segno di protesta contro il regime: “Siamo in molti e siamo contro Putin”

Yulia Navalnaya invita tutti i cittadini russi a presentarsi ai seggi elettorali il 17 marzo alle ore 12 in segno di protesta contro il regime: “Siamo in molti e siamo contro Putin”

Yulia Navalnaya invita tutti i cittadini russi a presentarsi ai seggi elettorali il 17 marzo alle ore 12 in segno di protesta contro il regime: “Siamo in molti e siamo contro Putin”

Vladmir Putin sembra avere le ore contate. La vedova Yulia Navalnaya ha infatti rilanciato l’iniziativa “Mezzogiorno contro Putin” a tutti i cittadini russi, chiedendo loro di presentarsi il 17 marzo alle ore 12 davanti ai seggi elettorali in segno di protesta contro il dittatore russo. La stessa impresa che anni fa venne appoggiata da Alexey Navalny, prima che venisse recluso nel carcere di massima sicurezza dove trovò la morte il 16 febbraio scorso.

“Che cosa fare dopo, lo decidete voi” – spiega Navalnaya – “Potete votare per qualsiasi candidato tranne Putin, potete rovinare la scheda elettorale, potete scrivere a lettere grandi ‘Navalny’. Se non vedete un senso ad andare a votare, potete semplicemente andare e stare al seggio elettorale e poi voltarvi e tornare a casa”.

Per la donna, l’iniziativa servirà soprattutto a “capire che c’è tanta gente che non appoggia il Cremlino e che tantissime persone sono contro la guerra e la corruzione”.

C’è grande attesa per le prossime elezioni presidenziali russe, che si terranno dal 15 al 17 marzo, non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Di Claudia Burgio