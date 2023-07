Zaki torna in carcere, condannato a tre anni

Patrick Zaki deve tornare in carcere, è stato condannato a tre anni per “diffusione di notizie false” per alcuni articoli scritti sui social

Patrick Zaki deve tornare in carcere, è stato condannato a tre anni per “diffusione di notizie false” per alcuni articoli scritti sui social, in particolare per un articolo scritto nel 2019. Questo il risultato dopo l’undicesima udienza che oggi ha portato alla sentenza definitiva.

L’attivista, alla fine dell’udienza, è stato portato via in manette fuori dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le urla dei familiari; la madre, la fidanzata e gli amici lo attendevano all’esterno.

I legali di Zaki hanno detto che faranno ricorso.

Sotto processo in Egitto dal 2020, Patrick Zaki era stato scarcerato dopo quasi due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021.