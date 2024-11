Ucraina, Putin ha fretta: Russia prepara attacco a Zaporizhzhia

La Russia prepara una nuova spallata in Ucraina nella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Mentre si prepara ad attaccare con l’aiuto dei soldati nordcoreani per restituire a Vladimir Putin la regione di Kursk invasa dalle forze di Kiev, l’esercito di Mosca continua a spingere nel Donetsk, al momento l’area più calda del fronte. La Russia, però, si appresta a lanciare un’offensiva e punta a sfondare nella regione di Zaporizhzhia.

Le operazioni sono già iniziate, secondo le informazioni che l’Economist ha ottenuto dall’intelligence ucraina. “Le azioni militari sono già iniziate nella regione”, scrive il giornale. L’imminente arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca sembra aver avuto un effetto sulle strategie dei due paesi.

La prospettiva dell’inizio di un dialogo, sotto la spinta del nuovo presidente degli Stati Uniti, impone ai due paesi uno sforzo immediato per consolidare o migliorare le proprie posizioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce che le brigate ucraine resistono a Kursk, per conservare un jolly da spendere al tavolo delle trattative. Putin, scrive l’Economist, “mantiene l’iniziativa e appare improbabile che voglia proporre un cessate il fuoco prima che i combattimenti” a Zaporizhzhia “siano terminati”.

Nell’oblast, l’esercito russo sta schierando gruppi d’assalto addestrati nelle posizioni di prima linea, come riferisce Vladyslav Voloshyn, portavoce del Comando meridionale dell’esercito ucraino, confermando la possibilità di un nuovo assalto russo nella regione “da un giorno all’altro”.

All’inizio di ottobre, le truppe russe hanno ripreso gli attacchi nel settore di Zaporizhzhia. Kiev ha avvertito di una potenziale spinta russa nella regione meridionale, proprio mentre le truppe di Mosca continuano ad avanzare nell’est dell’Ucraina. Secondo Voloshyn, la Russia si sta preparando a intensificare la sua offensiva verso la città di Orikhiv, nella provincia di Zaporizhzhia. Questa decisione, secondo il portavoce, consentirà all’esercito russo di assumere il controllo delle rotte logistiche verso Ucraina orientale.