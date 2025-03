Zelensky e Ucraina, le scelte davanti alla Storia

Le svolte della storia pongono le donne e gli uomini davanti a scelte radicali, terribili eppure semplici.



Di qua o di là. Il bene o il male. La libertà o la schiavitù. La democrazia o la dittatura. Si sceglie, se si è donne e uomini di saldi principi. Testimoni di idee e valori non in vendita, come Volodymir Zelensky.

Di sicuro non pronti a contrabbandare la dignità per un piatto di lenticchie e la bonomia del bullo di turno.



L’ignobile spettacolo andato in scena ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca, l’aggressione verbale ai danni del Presidente di un Paese invaso e martoriato da tre anni di guerra è una di quelle svolte.



Non è un caso che da ieri sera i social grondino di fotografie e video di Winston Churchill. Decine di migliaia di persone hanno istintivamente ricordato ciò che hanno studiato o visto al cinema: il coraggio di una scelta granitica davanti al male: “Noi non ci arrenderemo mai!”. Chi sceglie la parte sbagliata farà i conti con la propria coscienza – se ne ha ancora una – o con la Storia.

Chi non sceglie si illude e ieri il governo italiano nel proporre un vertice Usa-Ue ha scelto di non citare Zelensky.



Curiosamente il primo – Macron – e l’ultima – Meloni – a parlare sono stati gli unici in Europa a non citare espressamente il Presidente ucraino, nel tentativo di non tagliare ponti vecchi e nuovi con la Casa Bianca. Solo che Trump sarebbe pronto a tagliare tutti gli aiuti all’Ucraina. Abbandonandola.

Fatto che mette in fuorigioco ogni tentativo cerchiobottista

di Fulvio Giuliani