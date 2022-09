Venezia e la magia che ritorna

Ha preso il via ieri sera la 79º edizione della Mostra del cinema di Venezia, con il consueto diluvio di star, starlette, personaggi di sicuro interesse e improbabile motivazione sullo storico Red Carpet del Lido.

Basterebbe quel numero – 79 -per comprendere cosa significhi la Mostra del cinema per tutto il nostro Paese. Uno dei pochissimi eventi (diremmo l’unico) a cadenza regolare che siano riusciti a sopravvivere alle mode, al mutare del costume, all’evoluzione tecnologica e dei media, restando un grande appuntamento internazionale e una genuina vetrina dell’Italia nel mondo.

È questo uno dei motivi che hanno spinto, come l’anno scorso, La Ragione a essere presente all’hotel Excelsior per il ciclo di incontri “Voci e storie a Venezia” che, dopo l’estate e gli appuntamenti di Porto Cervo, si trasferisce in laguna per una serie di one to one con personaggi dei mondi più diversi.

In questi tempi difficili e confusi, è bello regalarsi un punto di vista solo apparentemente leggero e imbevuto di glamour, luccichii e lustrini. Perché il mondo da sempre fa irruzione nella realtà – grazie al cinema – con una capacità di analisi cruda e onesta che spesso il mondo dell’informazione non riesce ad avere, troppo interessato a seguire questa o quella ideologia.

Il cinema, quando dà via libera alle migliori capacità espressive dei suoi protagonisti, resta l’arte per eccellenza dei nostri tempi quanto a capacità di interpretazione della realtà.

Poi, non neghiamo il divertimento di lasciarsi andare per un momento alla caccia ai vip, alla curiosità del chi c’era e non c’era. Non abbiamo visto Hillary Clinton e ci sarebbe piaciuto, non lo nascondiamo, mentre abbiamo incrociato casualmente il primo divo di questa edizione, Adam Driver, protagonista del film di apertura ‘White Noise’.

Soprattutto, ci siamo trovati faccia a faccia con uno dei volti che hanno accompagnato infanzia e adolescenza della nostra generazione, incarnandone i sogni più esotici: Kabir Bedi.

Sì, proprio lui, il leggendario Sandokan della serie televisiva (e poi anche al cinema diviso in due uscite) che negli anni ‘70 fece letteralmente epoca. Lo abbiamo visto mentre se ne andava tranquillo e sorridente a piedi dall’hotel Excelsior al Red Carpet. Mentre le star o supposte tali coprivano i 200 metri del tragitto in macchina con i vetri oscurati, l’inossidabile pirata della Malesia si è goduto una passeggiata in mezzo alla folla.

La magia è stata vedere correre verso di lui giovani e ragazzini nati 20 o 30 anni dopo il suo travolgente successo, Yanez De Gomera e la Perla di Labuan. Sorridente e felice come un bambino per essere riconosciuto e inseguito per un selfie ancora oggi.

Non troverete nulla sui giornali su di lui, perso nei troppi nomi da inseguire – sempre casualmente abbiamo incrociato Cate Blanchett, una delle attrici più brave degli ultimi lustri – ma ci piace dedicare un pensiero e un sentito omaggio, grazie al vecchio caro Kabir, al vero segreto della magia del cinema.

Di Fulvio Giuliani