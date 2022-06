Intervista a Federico Petroni, analista Limes, sul vertice Nato di Madrid: “La Turchia ha ottenuto ciò che voleva in cambio del ritiro del veto all’ingresso di Svezia e Finlandia, ma la partita è tutt’altro che chiusa – spiega l’esperto – In compenso gli Usa stanno mediando con Kiev per un compromesso che ponga fine alla guerra, perché gli obiettivi dell’Ucraina sul campo non sono raggiungibili”.

A cura di Eleonora Lorusso