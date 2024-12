Alla deriva l’iceberg più grande del mondo

L’iceberg più grande del mondo è alla deriva. Si chiama A23a e ha un’estensione di circa 3672 km quadrati, una superficie superiore a quella della Valle d’Aosta e una massa di circa 1000 miliardi di tonnellate.

Distaccatosi nel 1986 da una piattaforma della calotta artica, per decenni A23a è rimasto ancorato, bloccato. Nel 2020 ha ripreso a muoversi ma solo per poco; dal 2023 si è invece spostato molto più velocemente verso Nord; ma a rovinare il “viaggio” di A23a ci ha pensato un vortice d’acqua. E quanto è accaduto può sembrare quasi “buffo”.

Ora questo enorme blocco di ghiaccio ha ricominciato la sua deriva. Ma la deriva di A23a è pericolosa per noi? (Solo) Apparentemente no. A23a, per quanto enorme, purtroppo è una fra le tante masse di ghiaccio che, in particolare in questi ultimi anni, si stanno distaccando sempre più frequentemente. E questo non è un buon segnale.

Per quanto ci possano sembrare “lontani” da noi tali fenomeni, non lo sono affatto.

di Filippo Messina