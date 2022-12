Cybersecurity: “Serve una giurisprudenza uniforme a livello internazionale” – Ammiraglio Ottaviani

Il 2022 che sta per chiudersi è l’anno in cui si sono registrati più attacchi informatici in assoluto, con 1.572 tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy nei solo primo semestre: si tratta di un numero superiore a quelli accaduti nell’intero anno 2021, quando se ne sono verificati complessivamente 1.356.

I dati dell’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia sulle minacce informatiche mostrano l’importanza non solo della prevenzione, ma anche di una uniformità nelle leggi in materia, che invece ancora manca: “Non solo manca una giurisprudenza uniforme a livello internazionale, ma anche a livello nazionale. Per questo i nostri esperti stanno effettuando ricerche in questa direzione” spiega l’Ammiraglio Giacinto Ottaviani, direttore del Centro Alti Studi per la Difesa, una National Defense University, che in altri Paesi esisteva già e vanta frequentatori militari e civili, provenienti da oltre 30 Paesi del mondo e da settori dell’imprenditoria, della diplomazia e del mondo accademico.

Tra gli esempi di eccellenza c’è proprio il settore dell’Intelligenza Artificiale, Cyber e Spazio, perché il CASD è il Polo Formativo Cyber per la Difesa.

Intervista a cura di Eleonora Lorusso